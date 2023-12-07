Alacak meselesi işkenceye dönüştü, 17'şer yıl hapis istemiyle yargılanıyorlar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları Furkan Alkaş’ı işkenceye maruz bırakan ve bu anları sosyal medyada paylaşan Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya hakkında 17’şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, Karacabey ilçesinde yaşayan ailenin, oğulları Furkan Alkaş’ın (25) sosyal medyada yayınlanan işkence görüntülerini görmeleri üzerine polise başvurmalarıyla ortaya çıktı. Furkan Alkaş’ın, kendisine işkence yaptığı öne sürülen Soner Kaya’nın evinde bulunduğu tespit edildi.

Bursa ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda, alacak meselesi yüzünden Furkan Alkaş’a işkence yapan Muhammet Ramazan Batır (19), Osman Dova (33) ve Soner Kaya (34) gözaltına alındı ve tutuklandı.

Savcılık soruşturması tamamlandı. Furkan Alkaş’ın, kendisini işkenceye maruz bırakan Soner Kaya’nın evine kendi isteğiyle gittiği belirlendi. Ev sahibi olan Kaya, Alkaş ile aralarında husumet olan ortak arkadaşı Muhammet Ramazan Batır’ı cep telefonu ile arayarak bilgi verdi. Bu bilgi üzerine Muhammet Ramazan Batır ve Osman Dova’nın eve geldiği ifade edildi.

İddianamede, Muhammet Ramazan Batır ve Soner Kaya’nın, cep telefonu ile cüzdanında bulunan 2 bin 500 lirayı aldıkları Furkan Alkaş’ı döverek hakaret ettikleri anları Osman Dova’nın cep telefonu ile kaydedip, sosyal medyada paylaşılmasını sağladıkları görüşü yer aldı.

Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya hakkında, gece vakti konut veya iş yerinde yağma, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplamda 4 ayrı suçtan dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.