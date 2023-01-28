Alacak meselesi yüzünden ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde alacak meselesi yüzünden annesi ile birlikte iki kardeşini ve yengesini silahla öldüren polis memuru mahkemece tutuklandı.

Olay, Orhangazi ilçesi Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, daha önceden ailesiyle aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunurken yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner’i tabancayla vurarak öldürdü. Polis memuru Adem Ergüner olay sonrasında Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim olmuştu. Olaydan sonra Emniyette ifadeye alınan Adem Ergüner işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen polis memuru Ergüner, tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.