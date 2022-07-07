Alacak-verecek kavgasında işçi patronunu bıçaklayarak öldürdü

Başakşehir'de bir sanayi sitesinde çalışan şahıs, alacağını vermediği gerekçesiyle patronunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 07.07.2022 19:02
  • Güncelleme: 07.07.2022 20:00
Alacak-verecek kavgasında işçi patronunu bıçaklayarak öldürdü
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Başakşehir’de bulunan bir sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre, eski patronu Fikret Bittim’den bir miktar alacağı olan yabancı uyruklu Ahmed O. (26), patronu Bittim ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmed O., yaşanan boğuşma sırasında patronunu bıçakladı. Bıçaklanan Bittim kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kısa süre sonra geri dönen saldırgan, düşürdüğü eşyasını alıp tekrar kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de kanlar içinde yerde yatan adamı hastaneye kaldırdı. Yaralı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bittim’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan çalışanın patronunu bıçaklayarak olay yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

“Kavga nedeni alacak verecek meselesi”

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Olayın görgü tanıklarından Yusuf Güven, “Elinde bıçakla geldi eski iş yerinin sahibine. Bıçağı beraber tuttular sonra bir boğuşma yaşandı. Devrildiler kapının önüne, o sırada bıçağı sapladı. Sonra geri kalktı, bir tane de omuzuna darbe aldı. Sonra kaçtı buradan. Geri döndü geldi ya telefonunu ya cüzdanını düşürmüştü onu aldı. O sırada ben geldim merdivenlerde karşılaştık, üstü başı kan olmuştu. Elinde bıçakla aşağı indi. Tişörtümü çıkarttım, onla bir tampon uygulamaya çalıştık. Yeterli olmamış herhalde kan kaybından abiyi kaybettik. Onun da kulağı kesilmiş herhalde boğuşma sırasında. Sonra kaçtı işte ama yakalayamamışlar daha. Kavga nedeni alacak verecek meselesi. Eski işçisiydi. Parasını vermemiş herhalde, 5 bin TL gibi bir rakam dönüyor ortalıkta” dedi.

İHA

Editör
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