Alacak verecek meselesi sokağa taştı...Cadde boks ringine döndü

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma caddeye taştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla vurdukları anlar kameraya yansırken, olayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Alacak verecek meselesi sokağa taştı...Cadde boks ringine döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışma caddeye taştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla vurdukları anlar kameraya yansırken, olayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek sebebiyle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma taraflar arasında kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Cadde üzerinde tekme ve yumruklarla birbirine vuran kişiler kameraya yansırken, çevredekiler kavgayı güçlü ayırdı.

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