Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grubun bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgası sonucu 2'si polis 10 kişi yaralandı.

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  • 25.06.2022 05:17
  • Güncelleme: 25.06.2022 09:59
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grubun bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgası sonucu 2’si polis 10 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Şeyh Sinan ile Reşadiye mahallerinin Kumyol Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı mevkilerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Öfkeli grup, silah, beyzbol sopası ve bıçakla birbirine girdi.

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Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga sonrası olaya karışan 8 kişi yaralanırken, ayrıca kavgaya müdahale eden iki de polis memuru yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde 7 adet tabanca, 5 adet beyzbol sopası ve bıçak ele geçirildi.

İHA

Editör
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