Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Yenice Mahallesi Dörtyol mevkiinde bulunan kahvehanede meydana gelen olayda, H.G. ile A.Ç. arasında alacak verecek mesele yüzünden tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, H.G. yanında bulunan silahla A.Ç.’yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman