Alaettin Kurt Stadyumu'nda doğal çim dönemi başlıyor

Gebzespor’un iç saha maçlarını oynadığı Alaettin Kurt Stadyumu, profesyonel lig standartlarına uygun hale getiriliyor.

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Gebzespor için stadyum zemini tamamen yenileniyor. Gebze Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut suni çim sökülerek yaklaşık 8 bin metrekarelik alan doğal çim sistemine dönüştürülecek. Bu dönüşümle birlikte Alaettin Kurt Stadyumu, profesyonel futbol karşılaşmalarına uygun, daha kaliteli ve futbolcu sağlığına daha elverişli bir zemine kavuşmuş olacak. Zemin yenileme çalışmaları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda fen işleri ve park bahçeler müdürlüğü koordinasyonunda başladı. Başkan Büyükgöz, Gebzespor’un 2. Lig yolculuğunda gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini vurgularken, spora ve sporcuya yatırımın süreceğini ifade etti.