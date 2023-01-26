Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: 10 Şubat'ta tüm Türkiye'de ve dünyanın bir bölümünde gündem Çanakkale olacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 10 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak Avusturalya’dan gelen korkusuz koala Mannu’nun, yeni dostlarıyla beraber Çanakkale’de yaşadığı maceraları anlatan ‘MANNU Çanakkale’de’ animasyon filmi için, “10 Şubat’ta ‘MANNU Çanakkale’de isimli çizgi animasyon film hem tüm Türkiye’mizde, hem de bir takım Avrupa, Balkan, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde vizyona girecek. Yani tabiri caizse 10 Şubat’ta tüm Türkiye’de ve dünyanın bir bölümünde gündem Çanakkale olacak” dedi.

Animasyon film severleri yepyeni bir yerli yapım bekliyor. Avusturalya’dan gelen korkusuz koala Mannu’nun, yeni dostlarıyla beraber Çanakkale’de yaşadığı maceraları anlatan ‘MANNU Çanakkale’de’ animasyon filmi 10 Şubat’ta vizyona girecek. 8 Şubat’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde ise galası gerçekleştirilecek. Avustralya’dan Çanakkale’ye uzanan TRT Ortak Yapımı 3D animasyon filmi Mannu’nun, macera dolu eğlenceli serüveni 10 Şubat’ta izleyici ile buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen ‘Mannu Çanakkale’de’ Cumhuriyetin 100. Yılında Çanakkale zaferini farklı bir dille gündem yapan anlamlı bir eser olarak yer alacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Çanakkale Zaferli kutlamalarının 2023 yılı teması olarak belirlediği “Ruhumuzda Var” duygusu film boyunca hissedilecek. Çanakkale Zaferi’nin nesillerdir aktarılan ve içimizde yaşayan dayanışma ruhu, özverisi, paylaşma duygusu ve bizi ortak bir hafızada diri tutan öyküsü, çocukların penceresinden özel bir anlatımla iyiliğin ve kötülüğün karşılaşması olarak izleyici karşısına çıkacak.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde ‘MANNU Çanakkale’de’ animasyon filmi hakkında bilgilendirmede bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2023 yılının Türkiye için çok önemli bir yıl olduğunu söyledi. Türk Milletinin büyük fedakarlıklar, büyük uğraşlar sonucunda tek vücut olarak Cumhuriyeti kurduğu ve Cumhuriyetin de 100’üncü yıldönümü olduğunu ifade eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Cumhuriyetimizin 100’üncü doğum yıldönümü ve Çanakkale olarak da biz Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde Çanakkale’nin öneminin ve anlamının çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Zira Cumhuriyetimize giden yolun başlangıcını Çanakkale olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak 2023 yılında çok önemli etkinlikler yapmaya karar verdik ve özellikle Çanakkale’nin farkındalığını için bir takım çalışmalar içerisinde olduk. Gerçekten Çanakkale’nin muzaffer ve kahraman Komutanı, Kurtuluş Savaşı’mızın da Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale tarih sahnesine çıkmış ve kurtuluşun meşalesini yakmıştır. Ve Cumhuriyetin ilk adımlarını da Çanakkale’de atmıştır. Tarihi Alan Başkanlığı olarak 2023 yılında Çanakkale’nin bu önemini ve Çanakkale’nin farkındalığını arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ve çok yakın bir zamanda inşallah bir animasyon çizgi filmle birlikte özellikle hedeflemiş olduğumuz çocuklara Çanakkale’yi, Çanakkale Ruhu’nu değişik bir şekilde, eğlenceli bir şekilde anlatmayı arzu ediyoruz. ‘MANNU Çanakkale’de isimli bu çizgi animasyon film Avustralya’da başlayan bir yolculuğun Çanakkale’de bitişi ve özellikle bu süre içerisinde Çanakkale’nin, Çanakkale fedakarlığının, Çanakkale’deki o büyük mücadelenin çocuklara anlatılması, aktarılması, bunun eğlenceli bir şekilde yapılması arzu edilmekte. 10 Şubat’ta MANNU Çanakkale’de isimli çizgi animasyon film hem tüm Türkiye’mizde, hem de bir takım Avrupa, Balkan, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde vizyona girecek. Yani tabiri caizse 10 Şubat’ta tüm Türkiye’de ve dünyanın bir bölümünde gündem Çanakkale olacak. Tabii ki Çanakkale Ruhu, o Cumhuriyetimize giden yolun başlangıcının olduğu ve bu topraklarda doğan Çanakkale Ruhunu özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak, Tarihi Alan Başkanlığı olarak bizim en öncelikli görevlerimizden birisi. Ve bu amaçla bu yola çıktık. Tabii ki MANNU Çanakkale’de isimli bu film hem Alan Başkanlığının içinde olduğu hem de TRT’nin ve Kültür Turizm Bakanlığımızın içinde olduğu çok önemli kurumların iş birliği içerisinde oluşmuş ve gerçekten vizyona girdiğinde herkesin çok beğeneceği, özellikle çocukların çok beğeneceği, ama anne ve babaların da çocuklarını bu filme götürmekten büyük keyif alacağı çok anlamlı bir film ortaya çıktı. Tekrar ifade ediyorum. Biz 10 Şubat’ta tüm Türkiye’de ve dünyada Çanakkale’nin gündem olacağını biliyoruz ve düşünüyoruz, arzu ediyoruz ve bu filmi seyreden her çocuk mutlaka Çanakkale’ye gelmek isteyecek, anne ve babasına Çanakkale’yi ziyaret etmek istiyorum. O ruhu orada yaşamak istiyorum diyeceğini düşünüyoruz ve biliyoruz. Buradan hem Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve TRT’ye ve yapımcı firmaya çok çok teşekkür ediyoruz. Ve inşallah biz bütün Türk milletinin evlatlarını Çanakkale’ye davet ediyoruz ve bizim bir hayalimiz var. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale’yi görmeyen, Çanakkale ruhunu hissetmeyen hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmasın. Çanakkale’yi ziyaret etmeyen hiç bir Türk evladı kalmasın” dedi.