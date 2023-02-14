Alanya Belediyesi temizlik ekibi deprem bölgesinde

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 2 çöp kamyonu ve 6 personel, temizlik ve çöp sevkiyatı için deprem bölgesi olan Hatay ve Kahramanmaraş’a gitti.

Kahramanmaraş ve Elbistan’da meydana gelen ve 10 ili vuran 2 büyük depremin ardından Alanya Belediyesi, bünyesindeki tüm ekip ve ekipmanla deprem bölgelerine gitmeye devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu deprem sonrası süreçte yaraların sarılması için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, depremin ilk gününden itibaren arama, kurtarma ve moloz kaldırma çalışmaları için deprem bölgesinde görev yaparken dün itibariyle Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 2 çöp kamyonu ve 6 personel Hatay ve Kahramanmaraş’a görevlendirildi.

Yücel: “Bütün ekip arkadaşlarımızla sahadayız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, bütün ekip arkadaşlarıyla hem deprem bölgesinde hem de kente gelen depremzedeler için sahada olduklarını vurgulayarak şunları söyledi; “Alanya Belediyesi olarak bütün ekip ve ekipmanlarımız, hem deprem bölgesinde hem de kentimizde misafir ettiğimiz depremzedelerin konaklama ve ihtiyaçları için 7/24 sahada. Dün 2 çöp kamyonu ve 6 personelimizi daha deprem bölgesine gönderdik. Bütün Türkiye’nin tek yürek olduğu bu büyük afetin yaralarını da inşallah birlikte saracağız. Vefat eden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”