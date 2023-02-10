Alaplı Ziraat Odası kongreye gidiyor

Zonguldak’ın Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, Alaplı Ziraat Odası olağan kongresinin 18 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi.

Zonguldak’ın Alaplı Ziraat Odası Kongresi 18 Şubat 2023 Cumartesi günü Alaplı Kültür (Tansa) salonunda gerçekleşecek.

Alaplı Ziraat Odası’nda 26 yıldır görevde olduğunu hatırlatan Şeref Türkoğlu, genel kurulda başkanlık görevine yeniden aday olacağını bildirdi, Türkoğlu “Bildiğiniz gibi 26 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı görevimi sürdürüyorum. Bu zaman içinde çiftçimizin yayında olmaya çalıştık ve beraberce çok güzel işler yaptık. Hem yönetim kurulu üyesi hem de meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Alaplı çiftçisinin lehine olacak her türlü düşünceyi ve fikirleri burada paylaştık. Pazar günü yaptığımız delege seçimi ile 18 Şubat Cumartesi günü yönetimimizin belirleyeceği bir tarihte kongremizi yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. 54 mahallemizde sandık kurarak 54 delegemizi seçtik. Bu delegelerde kongrede 21 kişilik meclisi seçecek. Seçilen 21 kişilik mecliste kendi içinde yeni başkan ve 7 yönetim kurulu üyesini seçerek göreve başlayacak” diyerek hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.