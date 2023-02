Alaplı'da depremzedeler için hayır çarşısı kuruldu

TAKİP ET

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfı iş birliği ile deprem bölgesinden gelen afetzedelerin giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için hayır çarşısı kuruldu.

Alaplı halkı, deprem bölgesindeki vatandaşlar için adeta seferber oldu. İlk günden itibaren bölgeye yardım malzemeleri sevk edilirken, deprem bölgesinden gelen vatandaşlar da unutulmuyor. İlçedeki spor salonunda kurulan hayır çarşısına gelen depremzede vatandaşlar, ihtiyaç duydukları kıyafetleri seçiyor. Gönüllü vatandaşların da desteğiyle organize edilen yardımlar, çığ gibi büyüyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeyken, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere yakalanan Hüseyin Ecderha (41) ve ailesi, Alaplı’ya getirildi. Deprem öncesi diş teknisyeni olarak çalıştığını söyleyen Hüseyin Ecderha, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

"Büyük bir gürültüyle uyandık. Bulunduğumuz ilçe yerle bir oldu diyebilirim. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinden geliyorum. Biz üç gün orada kaldık. Tabi deprem çok olduğu için devletimiz her yere yetişemediği için biz baktık, bu soğuk havada evlatlarımızı düşündüm. Çocuklarım orada bu soğukta hasta olacak. Burada yakınlarımız vardı ve onlarla irtibata geçtik. Onlar Kahramanmaraş’a gelerek bizleri buraya getirdiler. Şu an biz dışarıdayız, kalacak yerimiz yok. Kendimize ve ailemize sığınacak yer arıyoruz ve yardımlarınızı bekliyoruz. Orada her şeyimiz vardı, durumumuz iyiydi. Bir dakika içerisinde bu duruma geldik. Allah kimsenin başına vermesin."

"Kaymakamlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin yaralarını sarmak için başlatılan yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek şöyle dedi:

"Son iki gündür deprem bölgesinde tahliyeler başladı. Devletimiz tarafından belirlenmiş olan güzergahlarda kendi imkanlarıyla komşu illere ya da tanıdık yerlere, akrabalarına doğru iç göç başladı. Şu an Kaymakamlığımıza beş aile başvurdu. Bunların büyük kısmı yakınlarında burada kalacak. Tabi bunların hepsinin binaları yarı hasarlı veya yıkılmış olduğundan, orada kalmaları imkansız durumundalar. Biz de daha önce yardımları topladığımız kapalı salonda oradan gelenlere askıda elbise ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Kaymakam Yılmaz, Alaplı’da yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlara gönülden teşekkür ettiğini söyledi.