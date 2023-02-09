Alaplı'da kahvehanedeki çay 5 lira oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Kahveciler Esnaf Odası kahvehanelerde satılan çay fiyatının 2 TL zamlanarak 5 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Zonguldak’ın Alaplı Esnaf Odası ve sanatkarlar oda Yönetim Kurulu, çay fiyatı tarifesini gü ncelleme kararı aldı. Oda üyelerinden gelen talep çerçevesinde çay fiyatı kahvehanelerde 5 TL olarak gü ncellendi.

Zamla ilgili Alaplı Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Gelgeç tarafından yapılan yazılı tarife açıklamada, “1 Ocak 2023 tarihi itibari ile almış olduğumuz fiyat tarifesi üzerinden 1 ay geçmiştir. Bu süreçte çaya, şekere, doğal gaza, elektriğe, işçi giderlerine, SSK ve Bağkur ödemelerine kullandığımız tüm ürünlere zamlar gelmiştir. Gelen zamlar neticesinde fiyat uygulamamızı yönetim kurulu olarak gözden geçirip, üyelerimizden gelen talep çerçevesinde kahvelerde çay 5 TL zamlı tarifemiz gü ncelleşmiştir” ifadelerine yer verildi.