Alaplı'dan çıkan yardımlar Deprem Bölgesinde Dağıtımını Sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin ardından Alaplı Kaymakamlığı tarafından dün gönderilen 1 tırın, AFAD’ın yönlendirmesiyle eşleştirildiği Kahramanmaraş’ta yaraları sarmaya devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ile gönderilen yardım tırları birer birer bölgeye ulaşırken, depremin hemen ardından Alaplı Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyası, Dün yola çıkan bir tırın bugün Kahramanmaraş’a ulaştı. Kahramanmaraş Merkez’e getirilen tırlardaki sular, görevliler tarafından kontrollü bir şekilde vatandaşlara dağıtıldı. Bu sayede, günlerdir sağlıklı içme suyu bulmakta zorlanan depremzedeler rahat nefes aldı. Kahramanmaraş’a dün hareket eden içinde insani yardım çalışmalarını bulunan 2 tır ve 2 kepçe bugün yola çıktı. AFAD’ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ve diğer illerde arama kurtarma ve insani yardım hizmetlerini sürdüren Alaplı Kaymakamlığı koordinesinde toplanan yardımları toplayıp bölgeye gönderdiği yardım tırları da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.