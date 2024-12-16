Alara Akbaş'tan Büyük Başarı: Silivri Karate Kulübü Sporcusu Boğaziçi Şampiyonu Oldu

Turnuvanın son gününde yapılan maçlarda üstün bir performans sergileyen Alara Akbaş, hem kulübünü hem de Türkiye’yi gururlandırdı. Bu zorlu şampiyonada gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, gelecekteki uluslararası turnuvalar için de umut vadetti.

Silivri Karate Kulübü yetkilileri, Alara’nın başarısının hem kulüp hem de Türk karate camiası için büyük bir onur olduğunu ifade ederken, genç sporcuya desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti.