Alara'dan Türkiye Şampiyonluğu
Silivri'nin değeri Odak okulları öğrencisi, Silivri Karate Kulübü Sporcusu Alara Akbaş, Sivas'ta düzenlenen minik- yıldız Türkiye Karate şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
62 ilden 2600 sporcunun katılımıyla Sivas’ta düzenlenen şampiyonada kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Alara Akbaş, Bosna-Hersek te yapılacak olan Balkan çocuklar karate şampiyonasında milli takımımız adına yarışacak.
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