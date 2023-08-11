Alassane Ndao, İstanbulspor'da

İstanbulspor, Antalyaspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Alassane Ndao, İstanbulspor'da
Editör
EditörEditör
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İstanbulspor, Antalyaspor’un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbulspor, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli’de geçiren Antalyaspor’un 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Alassane Ndao" ifadeleri kullanıldı.