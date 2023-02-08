Albayrak Grubu'ndan deprem seferberliği

Albayrak Grubu, deprem bölgelerine ilk yardım tırları ve iş makinalarını gönderdiğini duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından Albayrak Grubu, yardım ve destekler için 150 milyon TL bütçe ayırdığını açıkladı. Albayrak Grubu, AFAD, Kızılay ve devletin diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordine halinde ve deprem bölgesinin ihtiyaç durumuna göre ilk yardım tırlarını ve iş makinalarını bölgeye gönderdi.

Lojistik için 25 tır yola çıktı

Albayrak Grubu, çalışanlarının da desteğiyle 6 tır gıda, 500 ton şeker, 3 tır hijyen, 7 tır giyinme ve ısınma malzemesiyle çeşitli iş makinalarını deprem bölgesine sevk etti. Albayrak Grubu’na ait Nakil Lojistik şirketinin 25 tırı da destek vermek üzere yola çıktı.

1939 Erzincan Depremi’nde ve 1999 Gölcük Depremi’nde de çeşitli desteklerde bulunduğu belirtilen Albayrak Grubu, 6 Şubat Depremi için de Balıkesir’de Varaka şirketi ve İstanbul Merkez ofisleri başta olmak üzere tüm birimleriyle sahada yer alıyor. Nakil Lojistik tırları, gıda ve erzak malzemelerinin yanı sıra soğuk hava şartları göz önünde bulundurularak polar hırka, bere, bot ve koruyucu içlik gibi giyim ve ısınma malzemeleriyle hijyen ürünlerini bölgeye taşıyor.

İş makinaları, arama kurtarma faaliyetleri ve enkaz çalışmaları için bölgeye sevk edildi

Albayrak Grubu, iş makinalarını görevlileriyle birlikte bölgeye gönderdi. 50’nin üzerinde iş makinası ve ekipman, eskavatör, loder, vinç, kamyon, ranger, kriko ve jeneratör; arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek için operatörleriyle birlikte deprem bölgesine doğru yola çıktı. Şirket, “Bu zor günde milletimizin yanında olmak, bir nebze de olsa yaraları sarmak için harekete geçme vakti!” mesajıyla hem kendi çalışanlarını hem de tüm şirketleri yardım ve destek çağrısına davet etti.

Kızılay için kan bağışı çağrısı

Albayrak Grubu, deprem bölgesi için kritik önem taşıyan kan ihtiyacına yönelik Kızılay Kan Bağış Noktalarına gitmeleri yönünde çalışanlarına çağrıda bulundu. AFAD, Kızılay ve ilgili bakanlıklarla organize edilen yardımların devam edeceği bilgisi verildi.