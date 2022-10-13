Albayrak: 'Taraftarımızın desteği ile yola çıktık'

Hafta sonu ligin ilk maçında deplasmanda oynayacak olan Değirmenköyspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Albayrak; “Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim. İyi ve sakatlıksız bir sezonun başlaması ile yolumuzun da açık olmasını isterim. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Değirmenköyspor bu sezonda oldukça iddialıdır. Taraftarımızın desteği ile ligde fırtına gibi eseceğiz. Maddi imkansızlıklar bizleri de zorlasa da üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İyi bir lig olsun hak eden takımlar hak ettikleri yerlere gelsin” dedi.