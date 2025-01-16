Aldemir Oto Kaporta: Silivri Sanayi Sitesi'nde Güvenilir Araç Servisi

Silivri Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Aldemir Oto Kaporta, araç sahiplerine güvenilir ve profesyonel çözümler sunuyor. İşletme, Sigorta & Kasko Onarımı, Mini Onarım gibi hizmetleriyle öne çıkarken, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor.

Ömer Aldemir yönetimindeki servis, otomobil kaporta ve tamir işlemlerinde yılların deneyimiyle hızlı ve etkili çözümler üretiyor. Çeşitli marka araçlara özel hizmet sunan Aldemir Oto Kaporta, kaliteli işçiliği ve modern ekipmanlarıyla araç sahiplerinin ilk tercihi olmaya devam ediyor.



Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için 0539 402 85 57 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Silivri Sanayi Sitesi’ndeki adreslerine uğrayarak aracınıza hak ettiği ilgiyi gösterebilirsiniz.

