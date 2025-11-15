Aleksandar Dimitrov: 'İlk maçtaki hataları yapmamak için futbolseverlerden ciddi bir baskı vardı'

Bulgaristan Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov, Türkiye maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlk maçtaki hataları yapmamak için futbolseverlerden ciddi bir baskı vardı" dedi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan, deplasmanda Türkiye’ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov açıklamalarda bulundu. Dimitrov, "İlk maçta iyi oynadık ama bireysel hatalar yaptık. Şimdiki maçta ise; Türkiye iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Bizim için onlarla oynamak bir şereftir. Bu hataları yapmamak için futbolseverlerden ciddi bir baskı vardı. Gereğini yapmaya çalıştık" diye konuştu.