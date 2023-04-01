Aleksic ve Figueiredo cezalı duruma düştü

Başakşehir’in Sırp futbolcusu Daniel Aleksic ve Brezilyalı Joao Figueiredo, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Başakşehir, Anakragücü’nü konuk ederken, ev sahibi ekipte Daniel Aleksic, Leo Duarte ve Joao Figueiredo sarı kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 44. dakikasında Aleksic, 47. dakikasında Gaziantep’den ara transferde takıma katılan Figueiredo rakiplerine yaptıkları faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aleksic ve Figueiredo gelecek hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.