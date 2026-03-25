Alessandro Safina ve Burak Yeter'den İstanbul'da ortak konser

İtalyan tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Yeter, 5 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Biletinial’dan yapılan açıklamaya göre, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, klasik ile elektronik müzik aynı sahnede icra edilecek. Konserde sanatçılara Sinema Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Farklı müzik türlerinin iç içe geçtiği özel düzenlemelerin yer alacağı projede, uluslararası konuk sanatçılar da sahne alacak. "La Casa de Papel" dizisinin jenerik şarkısıyla tanınan Cecilia Krull ve İspanyol şarkıcı Cristina Ramos gecede performans sergileyecek.

Konserin biletleri, etkinlik platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu.