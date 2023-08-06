Alev alan iş makinesinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde iş makinesi yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınlarında bir iş makinesi nedeni henüz belli olmayan bir şekilde alev aldı. Yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Yangın, havadan 2 helikopter, karadan 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 5 su ikmal aracı ve 96 personel ile müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm ormanlık alana zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.