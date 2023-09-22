Alev alev yanan kayınpederinin evini kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı

Küçükçekmece’de, 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kayınpederinin evinin alev alev yandığını fark eden şahıs, yangını bitişikteki binanın çatısından kova kova su dökerek söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Serçe Sokak’ta 3 katlı binanın 1. katındaki dairede saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı sırada binada bulunanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Yeni kiraya verildiği öğrenilen daireden alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, bitişikteki binanın çatısına çıkan Sinan Çakır isimli vatandaş, kayınpederinin evini, kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde büyük çapta hasar oluştu.

Çatıdan alevlere su döken Sinan Çakır, "Biz dükkanda çalışırken, baktım dükkanın içine dumanlar giriyor. Kayınpederimin evinin yandığını gördük. İtfaiye gelene kadar su bidonuyla söndürmeye çalıştım. Çocukları kurtardık. Yaralı yok" dedi.