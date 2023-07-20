Alev alev yanan otomobilden atlayarak kurtuldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde alev alev yanan otomobil küle dönerken, sürücü kendini zor dışarı attı.

Alev alev yanan otomobilden atlayarak kurtuldu
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Silivri Kariyer

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde alev alev yanan otomobil küle dönerken, sürücü kendini zor dışarı attı.

Olay, Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi Nato Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 10 TG 029 plakalı otomobil aniden alev aldı. Otomobil sürücüsü kendini dışarı atarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etse de bu yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bandırma İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, araç küle döndü.