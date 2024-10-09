Alev alev yanan restoran küle döndü: Hasar gündüz ortaya çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün akşam saatlerinde alevlere teslim olan restorandaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, deniz kıyısında bulunan restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının başladığı sırada deniz kıyısında demirli olan kayık ve tekne sahipleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı panik yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek bir saat süren yoğun çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında çevrede bulunan çok sayıda vatandaş da söndürme çalışmalarını endişeyle takip etti. Yangın sonrası olay yerine gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin mutfak kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Alevlerin restoranı tamamen sardığı yangında, bina ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangının yol açtığı büyük hasar ortaya çıktı. Restoranın küle döndüğü, mobilya ve ekipmanların ise tamamen yanarak harabeye döndüğü görüldü.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.