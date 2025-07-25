Alev alev yanan römork paniğe sebep oldu

Bilecik’te tarladan toplanan saman balyalarını taşıyan traktör bir anda alev alırken, yangın paniğe sebep oldu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tarladan toplanan saman balyalarını taşıyan Adem K. idaresindeki traktörün römorkunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede saman balyalarını sardı, ortalık bir anda dumanla kaplandı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, ilk müdahaleyi yaparak alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı. Olay yerine hızla Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Saman balyalarının büyük bölümü tamamen küle dönerken, muhtemel bir orman yangını ya da can kaybı yaşanmadan müdahale edilmesi muhtemel bir faciayı önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Belediye uyardı

Pazaryeri Belediyesi yetkilileri, özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu tür yangın risklerinin çoğaldığını belirterek, çiftçileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Herhangi bir duman ya da kıvılcımda zaman kaybetmeden yetkililere bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı.