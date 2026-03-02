Alev Elif Yılmaz'dan Net Vurgular

Atatürkçü Düşünce Derneği Silivri Şubesi’nin kongresinde tek listeyle seçilen Alev Elif Yılmaz, konuşmasında Cumhuriyet, laiklik ve mücadele vurgusu yaptı.

Silivri’de gerçekleştirilen Atatürkçü Düşünce Derneği kongresinde oy birliğiyle başkanlığa seçilen Alev Elif Yılmaz, kürsüde yaptığı konuşmayla salona güçlü mesajlar verdi.

“Yalnızca Bir Kongre Yapmıyoruz”

Konuşmasına protokolü, geçmiş dönem belediye başkanlarını, parti ilçe başkanlarını, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, meclis üyelerini, basın mensuplarını ve üyeleri selamlayarak başlayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Belediye Başkanım, geçmiş dönem belediye başkanlarımız, parti ilçe başkanlarımız, STK’larımızın değerli başkanları, meclis üyelerimiz, basın mensuplarımız, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli üyelerimiz, Cumhuriyet sevdalıları… Bugün burada yalnızca bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada bir iradeyi, bir inancı ve tarihsel bir sorumluluğu yeniden ayağa kaldırıyoruz.”

Derneğin 37 yıllık geçmişine dikkat çeken Yılmaz, 360 şube ve 40 temsilcilik ile on binlerce üyeye sahip yapının “bu ülkenin vicdanı, hafızası ve direnci” olduğunu söyledi.

“Atatürkçülük Bir Duruştur”

Derneğin sıradan bir sivil toplum kuruluşu olmadığını belirten Yılmaz, “Bu çatı, Cumhuriyet’in yılmaz savunucularının çatısıdır. Bu dernek, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yaşatmak için kurulmuştur. Laikliği, hukuku, bilimi ve tam bağımsızlığı savunmak için vardır” dedi.

Konuşmasında derneğin kurucu başkanı Muammer Aksoy’u anan Yılmaz, şu sözleri kaydetti:

“Ve bu onurlu yürüyüşün kurucularından biri; derneğimizin kurucu başkanı Cumhuriyet ve hukuk mücadelesinin simge ismi Muammer Aksoy’dur. O, karanlığa teslim olmadı. Bedel ödedi ama geri adım atmadı. Çünkü Atatürkçülük bir söz değildir. Bir duruştur!”

“Umutsuz İnsanlar Değiliz”

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal zorluklardan geçtiğini vurgulayan Yılmaz, gençlerin gelecek kaygısıyla baş başa bırakıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bir millet düşünün… Umudu kırılmak istenmiş. Ekonomik zorluklarla sınanmış. Gençleri gelecek kaygısıyla baş başa bırakılmış… Ama biz biliyoruz ki; ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.’ Ve biz umutsuz insanlar değiliz!”

Atatürkçü düşüncenin bir tabela ya da makam olmadığını belirten Yılmaz, bunun bir sorumluluk, mücadele ve gelecek iddiası olduğunu vurguladı.

“Bu Yol Zor Ama Onurlu”

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimine, aynı gün kutlanan Marteniçka’nın yeniden doğuş ve umut simgesine dikkat çeken Yılmaz, beyaz ve kırmızı renklerin barış, cesaret ve mücadeleyi temsil ettiğini ifade etti.

2006 yılında kuruluş sürecinde görev aldığını hatırlatan Yılmaz, “O gün hangi heyecanla yola çıktıysam, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla buradayım. Bu yol zor olabilir ama onurlu bir yoldur” dedi.

“Ben sizden bir makam değil, birlikte çalışma iradesi istiyorum” sözleriyle üyelerine seslenen Yılmaz, geçmiş dönem başkan ve yöneticilere teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda ise salona şu sözlerle seslendi:

“Bugün burada yapacağımız tercih yalnızca bir yönetim seçimi değildir; Cumhuriyet’e sahip çıkma iradesidir. Biz inancımızdan vazgeçmeyiz, laik Cumhuriyet’ten geri adım atmayız ve bu emaneti sahipsiz bırakmayız. Silivri’den bir kez daha ilan ediyoruz! Cumhuriyet sahipsiz değildir! Atatürkçü düşünce yalnız değildir! Biz buradayız, kararlıyız ve hiçbir yere gitmiyoruz! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürkçü düşünce!”