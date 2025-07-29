Alev savaşçısı pilotların gözünden Bursa yangınlarına acil müdahale

Bursa’nın Kestel ve Harmancık ilçelerindeki yangınlara havadan müdahalede kullanılan uçak ve helikopterlerle 3 bin 271 ton ton su atıldı. Defalarca sorti yapan ve alevlerin söndürülmesinde katkı sunan uçak pilotlarının kaydettiği çarpıcı görüntülere İHA ulaştı.

Kestel ve Harmancık’ta 26 Temmuz cumartesi günü çıkan yangınlarla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile yerel yönetimlerin ekiplerince yoğun mücadele edildi.

Kestel’de 28 Temmuz’da kontrol altına alınan ve Harmancık’ta devam eden yangınlara karadan olduğu kadar hava şartları imkan verdiği sürece havadan da yoğun müdahalede bulunuldu.

Bursa’da 4 gün boyunca görev yapan 5 uçak ve 30 helikopter 1070 sorti yaptı ve 3 milyon 271 bin litre ton suyu alevlerin üzerine boşaltarak mücadelede önemli bir görev üstlendi.