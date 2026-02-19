İstanbul Eyüpsultan’da alev topuna dönen tırdan geriye demir yığını kaldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serdar Demir yönetimindeki tır henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi. Alev alev yanan araç ve bölgedeki trafik yoğunluğu ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.