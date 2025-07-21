Alevler Bilecik'e yaklaştı: Belediyeden su tankı bulunan traktör sahiplerine anons

Sakarya'da çıkan orman yangını Bilecik'e yaklaşırken Osmaneli Belediyesi ilçede anonslar yapıyor.

Alevler Bilecik'e yaklaştı: Belediyeden su tankı bulunan traktör sahiplerine anons
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’da çıkan orman yangını Bilecik’e yaklaşırken Osmaneli Belediyesi ilçede anonslar yapıyor.

Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Sakarya’nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı. Alevler Osmaneli’nin Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu. Ekin tarlarını hızla süren çiftçiler alevlerin köylerine ulaşmaması canla başla mücadele ediyor.

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Su tankı bulunan traktör sahiplerine çağrı

Osmaneli Belediyesi yetkilileri hoparlörlerinden, "İlçemizde meydana gelen yangın nedeniyle su tankeri bulunan traktör sahiplerinin ve hayvan nakli için uygun aracı olanlar yangın bölgesine intikal etmeleri gerekmektedir" anonsu yapılıyor.