Alevler geceyi aydınlattı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir evde çıkan yangında alevler geceyi gündüzü çevirdi.

Alevler geceyi aydınlattı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir evde çıkan yangında alevler geceyi gündüzü çevirdi.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Muratlı Caddesi’ndeki metruk bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, rüzgarında etkisiyle alevler tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlatırken yangında çıkan alevler adeta geceyi gündüze çevirdi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, metruk bina köle dönüştü. Bazı vatandaşlar korku dolu alevleri cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.