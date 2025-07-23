Alevler şifalı içmeler tesisine doğru ilerliyor
Bilecik'te 4 gün önce başlayan orman yangını bugün öğleden sonra rüzgarın etkisiyle büyürken, alevler Osmaneli'ndeki Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisine doğru ilerliyor.
Bilecik’te 4 gün önce başlayan orman yangını bugün öğleden sonra rüzgarın etkisiyle büyürken, alevler Osmaneli’ndeki Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi"ne doğru ilerliyor.
Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyü mevkisinde alevlerin yükselmesiyle yeniden büyüdü. Alevler rüzgarın etkisiyle ilçeye bağlı Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köylerini etkisi altına aldı. Alevler Osmaneli ilçesinde turizm bölgesinde yer alan belediyeye ait Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisine doğru ilerliyor.
Öte yandan İstanbul-Antalya kara yolunda Osmaneli’ne 8 kilometre uzaklıkta yer alan tesiste, suları deri hastalıkları ile mide, safra kesesi, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde iyi geldiği belirtilen 4 çeşme bulunuyor.