Alevlerden canını zor kurtaran kaplumbağaya yardım eli

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki orman yangınıyla mücadele sürerken, alevlerin arasından kaçarak kurtulan bir kaplumbağa, bölgede görevli veteriner hekimler tarafından bulundu. Ayrıca, evinden tahliye edilen bir vatandaşın kuşunu kafesiyle birlikte taşıdığı anlar da kameralara yansıdı.

Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale sürerken, yangından uzaklaşmaya çalışan bir kaplumbağa veteriner hekimlerin dikkatini çekti. Hızla alevlerin yayıldığı bölgeden koşarak uzaklaşan kaplumbağa, güvenli bir yere alındı.

Veteriner hekim, kaplumbağanın yangın bölgesinden koşarak geldiğini ve güvence altına aldıklarını söyleyerek, "İlk kontrollerimizde herhangi bir yara izine rastlamadık ancak vücudu çok sıcak. Gerekli kontrollerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Yangın bölgesinde, alevlerden etkilenen hayvanların tedavisi ve korunması için veteriner hekimler de teyakkuz halinde bekliyor.

Öte yandan, tahliye edilen Nuruosmaniye Mahallesi de görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşların valiz ve poşetlerle yürüdüğü görüldü. Bir vatandaşın kuşunu kafesiyle birlikte taşıdığı anlar da kameralara yansıdı.