Alevlere peş peşe havadan müdahale

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi'nde etkili olan orman yangınına havadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme uçakları, Gemlik ve çevresindeki su kaynaklarından dolum yaparak bölgedeki yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlere peş peşe havadan müdahale
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi’nde etkili olan orman yangınına havadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme uçakları, Gemlik ve çevresindeki su kaynaklarından dolum yaparak bölgedeki yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının Karahıdır ve İğdir Mahallelerinden sonra Ağlaşan’a doğru ilerlemesi üzerine, yangının büyümesini önlemek amacıyla ekipler titizlikle görevlerini sürdürüyor. Karadan yapılan çalışmalar, bu kez havadan destekle güçlendirildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için hem kara hem de yangın söndürme uçağı ve helikopter ile koordineli şekilde çalıştığını ve bölgede teyakkuz halinin devam ettiğini belirtti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb