Alevlere teslim olan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde alevlere teslim olan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde alevlere teslim olan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Muhtar Ustaoğlu Sokak’ta bulunan ahır ve samanlıkta çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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