Alevlere teslim olan ev geceyi aydınlattı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı binanın 2'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevlere teslim olan ev geceyi aydınlattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 katlı binanın 2’inci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evin 2’inci katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, evden yükselen alevler geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.