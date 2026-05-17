Alevlere teslim olan evde anne ve 3 çocuk dumandan etkilendi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 3 katlı bir evin son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Köy İçi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G.’ye ait 3 katlı evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, evden yükselen yoğun dumanlar ilçe merkezi başta olmak üzere birçok noktadan fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın esnasında evde mahsur kalan ve yükselen dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu evde maddi hasar meydana gelirken, olaya ilişkin inceleme başlattı.