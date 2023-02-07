Alevlere teslim olan evde hasar gün yüzüne çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün gece meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi’nde dün gece 3 katlı bir evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen ekipler yangını uzun süren çalışmanın ardından söndürdü. Yangında orta katta olan 3 kişi ise ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yangın sonrası evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi Ceyhun Ay, şunları söyledi:

"Nikah öncesi elbise almak için kız kardeşime gitmek üzere evden ayrıldım. Çocuklar evdeydi. Sobayı yakmışlar, soba tutuşmuş. Çocuklar o sırada alt katta kalıyordu. Yangını görünce yangın çıktı diye beni aradılar. Eve gelene kadar her şey bitmişti. Alt katta kaldıkları için çocuklar kurtuluyor. Evde ortalama 100 bin lira kadar hasar var. Çatı katını da katarsak 100 bin lirayı rahatlıkla geçer. Yetkililerden en azından oturduğum orta kata elektrik bağlanmasını istiyorum. Çoluk çocuk soğukta kalmasın."