Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında, alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinde bulunan ağaçlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevler arasında kalan kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağa telef olmadan kurtarılırken, yangın da söndürüldü. Su ile soğutulan kaplumbağa kontrol edildikten sonra doğaya bırakıldı.