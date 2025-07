Alevlerin sardığı orman yangınlarında can dostları için harekete geçtiler

Yürekleri yakıp kavuran Sakarya’daki orman yangınlarında, ateşlerin içinde kalan hayvanların feryadına Büyükşehir Belediyesi koştu. Yangının ilk anından itibaren sahaya inen Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Pati İzi veteriner ekibi küle dönen arazilerde keşif yaptı. Yangından etkilenen hayvanların imdadına koşan ekipler tüm bölgelerde mesai yürütüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle ortaya çıkan orman yangınlarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Günlerdir orman yangınlarıyla mücadeleye tüm imkanlarıyla katılan, en zorlu görevlerde tüm ekiplere destek olan Büyükşehir, can dostlar için de ilk günden itibaren harekete geçti. Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla yangından etkilenen vatandaşlara destek olurken, Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleriyle de ormanda yaşayan canlıların imdadına koşuyor.

Pati izi ekibi ve oluşturulan veteriner timi Geyve Doğançay, Bayat, Taşoluk, Adapazarı Kömürlük, Söğütlü Beylikkışla, Hendek Boztepe gibi orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği bölgelerde araziye indi. Yanan arazilerdeki tüm canlı popülasyonu için mesai harcayan ekipler, küle dönen orman içlerinde arama tarama faaliyeti yürütüyor. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, "Şehrimizde yaşayan her canlının ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam ediyoruz. Yangınla mücadelede görev alan itfaiye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın yanında olan Sosyal Hizmetler personelimiz ve ormanlarımızın sessiz sakinleri olan hayvanlar için çalışan Veteriner Hizmetleri ekiplerimizle sahadayız. Veteriner Şube Müdürlüğü, yangın bölgelerinde güvenli alanlar içerisinde yaralı hayvanlara ulaşmak için arama-tarama faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor. ‘Bu Şehir Hepimizin’ anlayışıyla, her canlının en zor anında yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.