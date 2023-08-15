Alex Chamberlain: 'İyi futbol sergilemek için sabırsızlanıyorum'

Beşiktaş’ın yeni transferi Alex Chamberlain, bir an önce siyah-beyazlı formayla maçlara çıkıp, iyi bir futbol sergilemek için sabırsızlandığını söyledi.

Beşiktaş’ın yeni transferi İngiliz futbolcu Alex Chamberlain, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye’de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştığını söyleyen Alex Chamberlain, “Kendimi çok iyi ve heyecan dolu hissediyorum. Benim için yeni bir meydan okuma diyebilirim. Yeni bir ülke, yeni bir lig. Neler olacağını merak ediyorum ve olabildiğince hızlı adapte olmaya çalışıyorum. Burada bir şeyleri başarmak istiyorum" dedi.

"Akıl hocam babamdı"

Doğru bir şekilde yetiştirildiği için şanslı olduğunu vurgulayan Chamberlain, "Babamın profesyonel futbol oynadığı dönemin üzerinden çok zaman geçti. Benim akıl hocamdı. Onun başardığı şeyleri ben de genç yaşımda başarmak istedim. Hedeflerime ulaşmak için doğru şekilde yetiştirildim. Şu ana kadar meyvesini topladım, bunun için çok şanslıyım. Gençken elbette zordu, çünkü katı kuralları vardı. Ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Standartları çok yüksekti. Tüm bunlar beni şu an olduğum kişi haline getirdi ve bunun için çok şanslıyım. Futbol tutkusu yüksek bir ailede büyüdüm. Bence her çocuk babasının ayak izlerini takip etmek ister. Babalarına bakarlar ve onu bir kahraman olarak görürler. Benim babam futbolcuydu ve onu o çevrede gördüğüm için çok şanslıyım. Her şey doğru bir zamanda bir araya geldi ve benim tutkum oldu. Babamın başardıklarını takip etmek istedim" diye konuştu.

İngiliz oyuncu, Beşiktaş Stadyumu’nda daha önce kupa kazandığını hatırlatarak, "Bu statta UEFA Süper Kupa’yı kaldırdığım geceyi çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel bir geceydi. Bu tarz maçları kariyerinizde her zaman oynayamazsınız. Aynı hisleri Beşiktaş için de taşıyorum ve burada kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Orta sahada oynamayıp ileriye top taşımayı seviyorum"

Saha içerisinde topu ileri taşıyabileceği pozisyonları sevdiğini dile getiren başarılı futbolcu, "Atak anlayışa sahip bir orta saha oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Liverpool’da oynarken farklı rollere uyum sağladım, gerekirse daha geride de oynayabilirim. Fakat sahada iyi yaptığım şeyler arasında topu ileriye taşımayı, top sürmeyi, ceza sahası dışından şut çekmeyi, atağı başlatmayı ve geçiş paslarını atmayı sayabilirim. Kanat oyuncusu olarak da oynayabilirim. Arsenal’da 6 yıl kanat oyuncusu olarak oynadım, zaman zaman bunu Liverpool’da da yaptım. İleride, her yerde oynayabilirim, fakat orta sahada oynamayı ve ileriye top taşımayı seviyorum. Benden bunları sık sık yapmamı bekleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Oynayabildiğim kadar oynamak ve goller atmak istiyorum"

Takım arkadaşlarına yardımcı olmak istediğini aktaran deneyimli oyuncu, "Beşiktaş’la ilgili olarak Nathan Redmond ile konuştum, bana çok yardımcı oldu. Özellikle de geçen hafta ona birçok soru yönelttim ve o da yardımcı oldu. Kulüp hakkında birçok güzel şey söyledi. Onun burada güzel şeyler başardığını gördüğüm için mutluyum. Geçen sezon Instagram’a attığı videoları izlediğimi hatırlıyorum. Çoğunlukla Nathan Redmond, Livepool’dan Loris Karius’la da konuştum. Bu şehirde yaşamanın ve Türkiye’de oynamanın nasıl olduğunu anlatan birkaç kişi daha vardı. Konuştuğum herkesten güzel şeyler duydum. Böyle büyük bir kulübe gelen herkesin hedefi şampiyonluk kazanmaktır. Bireysel anlamda benim hedeflerim aynı. Bunların hepsi; takıma entegre olmak, takım arkadaşlarımı tanımak, yeni hocamla konuşmak ve benden neler istediğini anlamakla başlıyor. Oynayabildiğim kadar oynamak ve goller atmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve kazanma hedefimizi gerçekleştirmek istiyorum. Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, hepsi çok iyi oyuncular. Onlara karşı oynadım. Bu durumun onlarla beraber çalışırken işime yarayacağını düşünüyorum, çünkü onlar da nereden geldiğimi, nasıl oynadığımı bilen oyuncular. Bu da takıma ve hayata kolay adapte olmamı sağlayacak. Onlar bu ligdeki farklılıkları veya kendimi daha iyi yönlendirebileceğim alanları biliyorlar. Hepsi iyi oyuncular ve büyük bir kulüpte oynuyorlar. Onları görmek, tanımak ve birlikte iyi futbol sergilemek için sabırsızlanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonda 15 numaralı formayı giyeceğini de belirten Chamberlain, "Yeni gelenler için boşta pek numara yoktu ve şansıma 15 numara boştaydı. Arsenal ve Liverpool’da oynarken de bu numarayla oynuyordum. Bu numaranın boşta olduğunu öğrendiğimde hemen aldım ve benim için mantıklı bir karar oldu" diye konuştu.

"Olabildiğince heyecan verici olmak istiyorum"

Tecrübelerini takım ile paylaşacağını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Bir futbolcu taraftarları heyecanlandırmak ister. Topu aldığımda ileriye taşıyacağım ve sahada şut çekmek veya pas vermek gibi iyi şeyleri yapacağım. Takım için yeni fırsatlar oluşturmaya çalışacağım. Olabildiğince heyecan verici olmak istiyorum. Elbette sıkı çalışacağım ve sadece atak değil, defans yaparak da sahada yüzde yüzümü vereceğim. Benim futbola bakış açımdan bakacak olursak top sürmek, topu ileriye taşımak ve şut atmak gibi aksiyonlar da olacak. Gol atmak da buna dahil. Belki de son 12 yıldır en üst seviyede futbol oynamanın getirdiği deneyimleri paylaşacağım. Sanırım en temelde çalışma oranı ve gayret konusunda benden yüzde yüz ile oynamamı bekleyebilirsiniz" dedi.

Sıcak karşılama için herkese teşekkürlerini ileten Alex Chamberlain, "Şehirde karşılaştığım insanlar da çok sıcaktı. Takım olarak tüm hedeflerimize ulaşarak onları mutlu ve gururlu hissettirmek istiyorum. Sanırım en önemli şey bu olacak. Şu andan itibaren hızlı bir şekilde takıma adapte olmak istiyorum. En iyi futbolu oynamaya hazır olduğumdan emin olsunlar. Çünkü onlara olan borcumu ödeyebilmemin en iyi yolu bu. Bana verdikleri desteği gördüm ve duydum. Benim işim takıma yardımcı olmak” diyerek sözlerini tamamladı.