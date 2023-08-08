Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a geldi.

Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a geldi
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş’ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul’a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain’ın transferi için başlattığı görüşmeler ile ilgili oyuncu İstanbul’a geldi.

İngiltere’den kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na iniş yapan 29 yaşındaki oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Chamberlain, yarın hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlılarla masaya oturacak.

6 sezon formasını giydiği Liverpool ile 146 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 2022-2023 sezonunda yaşadığı sakatlıklardan dolayı tüm kulvarlarda 13 müsabakada forma giydi ve 1 gol katkısı verdi.