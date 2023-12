Alexander Djiku: 'Kayserispor maçında kazanmak için maksimumuzu ortaya koyacağız'

Fenerbahçe’nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Kayserispor maçında kazanmak için takımın maksimumunu ortaya koyacağını söyledi.

Fenerbahçe’nin başarılı defansı Alexander Djiku, kulüp televizyonunda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programının konuğu oldu. Sakatlık sürecinden bahseden Djiku, ligde oynayacakları Kayserispor ve Galatasaray maçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sakatlık sonrası takıma galibiyetle döndüğünü hatırlatan Djiku, “Öncelikle mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Sakatlıktan sonra takıma yeniden geri döndüğüm için mutluyum. Dolayısıyla takım arkadaşlarımla yeniden aynı mücadeleyi verebilmek beni mutlu ediyor. Tabii galibiyetle de dönmüş olmak beni mutlu etti.

“Takıma katkı sağlayabilmek adına iyi bir performans ortaya koymak istedim”

Sarı-lacivertli formayla yavaş yavaş kalitesini ortaya koymaya çalıştığını ifade eden başarılı oyuncu, “Açıkçası ilk zamanlar yapılan eleştirilerin normal olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sizi tanımadıkları zaman eleştiriler yapabiliyorlar. Ben zaten kendi kalitemi ve nasıl bir oyuncu olduğumu da biliyordum. Dolayısıyla sezona Fenerbahçe formasıyla başladıktan sonra yavaş yavaş kendi kalitemi ortaya koymaya çalıştım. Takıma katkı sağlayabilmek adına hem kendim hem de takım için iyi bir performans ortaya koymak istedim. Tabii ki maç kazandığınızda, iyi bir performans ortaya koyduğunuzda kolektif olarak kapasitenizin de daha fazlasını ortaya koyabiliyorsunuz. Bana göre takım olarak iyi bir durumdayız. İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Her zaman temiz ve net bir şekilde topu ayağından çıkarmayı seven bir oyuncuyum”

Saha içerisindeki bireysel özellikleri ve takıma verebileceği katkıyla alakalı konuşan 29 yaşındaki futbolcu, “İnsanlar benim performansımı, kalitemi bilmiyorlardı. Belki de çok fazla maçımı izlememişlerdi. Ama büyük Fenerbahçe benim takip ettikten sonra, beni istedikten sonra bir nedeni vardı ve benim kalitemi, benim nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorlardı. Kulüp benim nasıl bir profilde oyuncu olduğunu biliyordu ve bundan dolayı Fenerbahçe beni buraya transfer etti. Evet, eleştirilerden bazıları uzun olmamamla alakalı ama bana göre her şey boy ile alakalı değil. Bir savunma oyuncusuysanız zamanlamanız da bana göre çok önemli. Dolayısıyla bu anlamda da güçlü olmanız, zamanlamayı iyi yapmanız gerekiyor. Bence bu önemli bir şey. Oyun kurmayla alakalı olarak da şunu söyleyebilirim; ben, her zaman temiz ve net bir şekilde topu ayağından çıkarmayı seven bir oyuncuyum. Hep bir şekilde takım arkadaşımla topu buluşturmayı seven, risk almadan, net bir şekilde topu adrese göndermeyi seven birisiyim. Uzun pas atmayı çok fazla sevmiyor, söylemiş olduğum gibi daha direkt olarak net toplar vermeyi seviyorum. Şu ana kadar performansımdan memnun, mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız, camiamız benden mutluysa tabii ki ben de aynı şekilde kendimi mutlu hissederim. Ben de performansımı en iyi şekilde göstermeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Buraya gelmeyi tercih ettim”

Transfer süreci ve kararıyla ilgili Djiku şunları söyledi:

“Ben, kariyerime Fransa’da başladım ve oradaki takımlarda forma giymeye devam ettim. Sonrasında farklı bir ülkede oynayarak bir tecrübe elde etmem gerekiyordu. O olgunluk yaşına geldiğimi de düşünüyordum. Dolayısıyla da Fenerbahçe’yi seçtim. Buraya gelmeyi tercih ettim. İyi bir şekilde de adapte olduğumu düşünüyorum. Tabii bu adaptasyonda ülkemin milli takımında da, Gana’da da oymamış olmak benim adaptasyonumu olumlu anlamda arttırmış oldu. Sonrasında da söylemiş olduğum gibi buraya adapte oldum ve iyi bir şekilde devam ediyorum.”

“Burada kontra atağa dayalı bir oyun olduğunu söylemeliyim”

Türkiye ve Fransa ligini karşılaştıran Djiku, “Oyun burada daha çok açık bir şekilde oynanıyor. Yani geçişe çok müsait bir oyun var, kontra atağa dayalı bir oyun olduğunu, daha doğrusu geçişe dayalı bir oyun olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla çok fazla gol oluyor burada. Çünkü çok fazla açık alan bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu da izleyenleri mutlu eden bir şey. Aynı şekilde burada çok fazla tecrübeli oyuncu olduğunu da söyleyebilirim ki takım içerisinde de çok fazla tecrübeli oyuncu var. Onlar ligi gayet iyi bir şekilde biliyorlar. Fransa ile alakalı olarak şunu söyleyebilirim; Fransa daha taktiksel mantaliteye dayalı bir lig. Daha çok topa sahip olmayı hedefleyen bir lig. Oradaki takımlar bunu daha çok hedefliyorlar. Burada daha direkt bir oyun söz konusu. Fiziksel olarak farklılıklardan söz edecek olursam bana göre fiziksel anlamda hemen hemen aynı bir durum söz konusu. Fiziksel seviyenin aynı olduğunu düşünüyorum. Burada da fiziğe dayalı bir oyun olduğunu söyleyebilirim ve güçlü oyuncular var. Koşu seviyesi de bana göre hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Burada da koşu seviyesi yüksek. Dolayısıyla şu anda görmüş olduğum farklılıklar bunlar” şeklinde konuştu.

“Taraftarlarımız takımlarına karşı gerçekten çok büyük bir tutkuya sahipler”

Djiku, sarı-lacivertli taraftarlardan da övgüyle bahsederek, “Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi gösterisinden dolayı mutluyum. Onlar daima arkamızdalar. Takımı sürekli olarak ittiriyorlar ve bizleri motive ediyorlar. Onları mutlu edebilmek adına sezonun başından bu yana iyi bir performans ortaya koymaya çalışıyorum ve bu şekilde devam etmek durumundayım. Takımlarına karşı gerçekten çok büyük bir tutkuya sahipler. Fanatikler. Fenerbahçe taraftarı takımını çok seviyor. Ben de aynı şekilde sahada elimden gelenin en iyisini, maksimumumu ortaya koymaya çalışıyorum. Benim mantalitem bu. Onların sevgi gösterisinden dolayı mutluyum” diye konuştu.

“Kayserispor maçında kazanmak için maksimumumuzu ortaya koyacağız”

Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Kayserispor müsabakası ile ilgili Djiku, “Önemli maçlar oynayacağız; Kayserispor deplasmanı zor bir maç. Elbette iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İyi bir takıma sahip olduklarını düşünüyoruz. Analizde de nasıl bir oyun oynadıklarını görmüştük. Tabii ki kendimize güvenerek sahada olacağız ve maça kadar en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz maçta en iyisini yapabilmek ve hocamızın bizden istediklerini yerine getirebilmek adına. Kayserispor maçında kazanmak için maksimumumuzu ortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Galatasaray maçları önemli maçlar. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları da kazanmalıyız”

Aralık ayının son haftasında üst üste oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili Ganalı defans, “Galatasaray maçları önemli maçlar. Bu tip maçlar taraftar için de büyük anlam ifade eden maçlar. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları da kazanmalıyız. Bu iki kulüp arasında rekabet söz konusu. Fenerbahçe geçen sene maalesef çok iyi istatistiklere sahip değildi. Bu sene en iyisini göstermemiz gerekiyor ve oynayacağımız bu iki maçı da kazanmamız gerekiyor ki taraftarlarımızın yüzünde gülücükler oluşturabilelim, onları mutlu edebilelim” dedi.

“Umuyorum ki şampiyonlukla geçecek bir yeni yıl bizlerle beraber olur”

Djiku, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Şimdiden herkese iyi seneler diliyorum. Elbette ki biz maç oynayacağımız için kutlamak söz konusu olmuyor. Umarım yeni yıl herkese sağlık, keyif, mutluluk getirir. Umarım taraftarlarımız için de aynı şekilde mutluluk dolu bir yeni yıl olur. Bizi takip etmeye, bizi desteklemeye devam etsinler. Bizler de saha içerisinde maksimumumuzu ortaya koyup onları mutlu etmek istiyoruz. Umuyorum ki şampiyonlukla geçecek bir yeni yıl bizlerle beraber olur.”