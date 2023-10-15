58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Genel Klasman şampiyonu Kazak sporcu Alexey Lutsenko, "Bu sene yarışı daha çok sevdim. Babadağ finişi, tarihe geçecek bir etap oldu" dedi.

Bu yıl 58. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8. ve son etap olan İstanbul - Sultanahmet etabı ile noktalandı. Turun genel klasmanda şampiyonu Kazak sporcu Alexey Lutsenko oldu. Turun ardından Lutsenko basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazak sporcu, genel klasmanda yarışı kazandığı için mutlu olduğunu aktararak, “TUR’a en son geldiğimde güzel bir etap galibiyeti almıştım. Ancak genel klasmanı o kadar az bir farkla kaçırmıştım ki onu yeniden kazanmak için yeniden gelmek zorunda kaldım. Büyük bir motivasyon ve harika bir ekiple geldim. Neredeyse her etapta podyumda yer aldık. Bu çok şey demek. Genel klasmanda yarışı kazandığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Bu sene yarışı daha çok sevdim”

Türkiye’ye olan sevgisine de değinen Lutsenko, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu ülkeyi ve yarışı çok seviyorum. Geçmiş yıllarda genel klasmanı bir tane ana tırmanışı olan bir etap belirlerdi. Ancak bu sene daha fazla tırmanış ve zorluklar içeren bölümler eklenmişti. Bu sene yarışı daha çok sevdim. Babadağ finişi, tarihe geçecek bir etap oldu. Çok etkileyici, sert, uzun, nefes almaya fırsat vermeyen bir yarış. Bu tırmanışı aklımızı kullanarak ve hiç hata yapmadan çıkmanız gerekiyor. Genelde bu çıkış hakkında kimse bilgi sahibi değildi. Oysa benim neyin beklediğini iyi biliyordum. Parkura çalışmıştım. Kendimi yüzde 100 tırmanışa odakladım. TUR’u organize edenler bu sene hem safi sprinterler hem teknik finişçiler hem klasikçiler hem de tırmanışçılara hitap eden harika bir yarış hazırlamış. Bu organizasyon büyüyor. Ben de bu organizasyonu çok beğeniyorum, seviyorum. Programıma uydurabilirsem kesinlikle yeniden geleceğim."