Aleyna Tilki Çatalca'da 'Yaza Merhaba' dedi

Sahne öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Aleyna Tilki “Şarkım 80 ülkede listeye girdi. Equal Global'de ilk Türk kadın şarkıcı olarak listeye girdim, daha ne diyebilirim ki? Eleştirilere kapak olsun. İtinayla kapak yapılır! Son 30 yılda dünyada benim yakaladığım başarıya ulaşan başka Türk sanatçı yok. Ben bu başarıyla diğer gençlere kapı açtım. Bundan dolayı da ayınca mutluyum. Türkçe albümün de 4 ay sonra çıkacağını ifade eden Aleyna Tilki, "Tarz olarak sizi şaşırtacağım." Bir röportajında dile getirdiği "Tükürdüğümü yalıyorum" sözünü yineleyen Aleyna Tilki, "Tükürdüğümü yalamayı seviyorum. En güzel şey bu olsa gerek. İnsan kendi limitlerini keşfetmiş oluyor. Bunu yapacağım. Son klibi hakkında yapılan eleştirileri de değerlendiren Aleyna Tilki, "Evet çok olumsuz eleştiri var ama bir o kadar da aklı başında yorumda bulunan var. Ben alışkınım bu duruma. İlk okulda dahi böyleydi. Adıma hep dedikodu çıkartırlardı. Star doğunca böyle şeyler de olabiliyor" dedi.

Bayramı yalnız geçirdiğini de ifade eden genç şarkıcı, Bir dağ evinde yalnız başıma bayram geçirdim. Kafa da dinledim diyebilirim aslında. Sık sık bunu yaparım. Doğayla iç içe olmanın kendisine iyi geldiğini söyledi.

