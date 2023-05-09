Alfatlı'ya çalışan ve işverenlerden büyük ilgi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, seçim çalışmaları çerçevesinde organize sanayi bölgelerinde devam etti.

Fabrika ve işletmeleri ziyaret eden Alfatlı ve ekip arkadaşları hem çalışmalar hakkında bilgi aldı, hem de çalışanlarla buluştu. Bu hafta sonu gerçekleşecek seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında kendi aday ve amblemleri ile gireceklerini ifade eden Alfatlı, Büyük Birlik Partisi 30 yıldır ilk defa seçimlere baraj olmadan gireceğinin altını çizdi. Alfatlı konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Bugün siz değerli kardeşlerimizle burada bulunmaktan fabrika ziyareti yapmaktan oldukça mutluyum. Ben de çocukluk yıllarımdan itibaren hem çalıştım hem de tahsilimi tamamladım. Burada görüyorum ki, Anadolu’nun bağrından çıkmış yerli ve milli fabrikalarımız dünya ile rekabet eder düzeye gelmiş. Öncelikle bu yatırımları gerçekleştiren bu fabrikaların emanetçilerini tebrik ediyorum. Sonrasında evine helal ekmek mücadelesi yapan alının teri ile çalışan siz emekçi kardeşlerimize de teşekkürü borç biliyorum. İşçi ile işveren etle tırnak gibidir. Biri olmadan diğeri olmaz. Bizler de bundan 30 yıl önce Anadolu’nun bağrından çıkmış önce ülkem diyerek milli ve manevi değerler olmazsa olmazımız diyerek ebedi liderimiz, şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Büyük Birlik Partisi olarak ilk defa baraj derdi olmadan seçimlere giriyoruz. Geçmişte siz değerli dostlarımız biz Muhsin Başkanı Büyük Birlik Partisi’ni çok seviyoruz. Ama baraj var diyordunuz. Bu seçimlerde baraj derdimiz yok. Vereceğiniz her oy Büyük Birlik Partisi’ne ve onun değerli adaylarına olacaktır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak sizlerin oyunuza talibiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayımız Recep Tayyip Erdoğan milletvekilliği seçimlerinde ise oylarınız Büyük Birlik’e olsun. İnşallah bu hafta sonu gerçekleşecek seçimler ülkemize, kentimize yaşadığımız coğrafyaya hayırla getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum” dedi.

Alfatlı’ya destek sözü veren işveren ve çalışanlar bol bol da hatıra fotoğrafı çekindi.