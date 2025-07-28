Ali Arıcan Caddesi yenileniyor

Darıca ilçesindeki Ali Arıcan Caddesi’nde altyapı, üstyapı, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor.

Darıca Belediyesi, şehir estetiğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla Ali Arıcan Caddesi’nde "Prestij Cadde Projesi" başlattı. Darıca’nın önemli caddelerinden biri olan Ali Arıcan Caddesi; asfalt, kaldırım ve dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaların devam ettiği Ali Arıcan Caddesi’ni yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yapılan düzenlemelerle caddeye estetik görünüm kazandırmayı ve ulaşım konforunu artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek için titizlikle çalıştıklarını söyledi. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için ekiplere talimat veren Başkan Bıyık; altyapı, üstyapı, peyzaj ve aydınlatma gibi birçok unsuru kapsayan prestij cadde uygulanması ile Ali Arıcan Caddesi’nin modern ve konforlu görünüme kavuşacağını ifade etti.

Vatandaşlarla bir araya geldi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, incelemeler sırasında çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca’mızın çehresini değiştirecek ve ilçemize değer katacak çalışmalarımız aralıksız şekilde devam edecek. Birçok farklı noktada olduğu gibi Ali Arıcan Caddesi de prestij caddeler arasında yer almasıyla birlikte cadde yepyeni görünüme kavuşacak" dedi.

Toplamda 370 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki cadde, proje kapsamında yenilenerek modern görünüme kavuşacak. Çalışmalar çerçevesinde; 3 bin 300 metrekare asfalt, bin 500 metrekare kaldırım döşenecek, 20 dekoratif aydınlatma direği ile estetik cadde aydınlatması sağlanacak. Asfalt seriminin birinci katı tamamlanırken kaldırım ve aydınlatma çalışmaları ise sürüyor. İkinci kat asfalt seriniyle birlikte caddenin iki hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.