Ali Ay, Bursaspor başkanlığı için açıklama yaptı

Bursaspor eski başkanı Ali Ay, “Bursaspor Kulübü’nün yapılacak ilk genel kurulunda başka bir adayın çıkmaması halinde başkanlığa aday olacağım” dedi.

Bursaspor eski başkanı Ali Ay’ın yaptığı basın açıklaması şu şekilde: “Değerli Bursaspor camiasına ve kamuoyuna; Türk sporunun en önemli değerlerinden biri olan, Bursa kentinin de en büyük markası olan Bursaspor Kulübü’nün şu an bulunduğu konum sadece yeşil-beyazlı renklere gönül verenleri değil, taraflı tarafsız tüm futbolseverleri de derinden üzmektedir. Bursaspor sevdalısı ve eski başkanı olarak bu yaşananlar; yakinen takip etmekle birlikte üzüntülerimi de her fırsatta dile getiriyorum. Gelinen süreçte ’Anadolu Devrimini gerçekleştirmiş bir kulübün bugün "sahipsiz" gibi görünmesi de herkesin içinin burkulmasına neden olmaktadır. Ali Ay olarak başkanlık görevimin sona ermesinin ardından genel kurul üyeliğinden atılmak istenmeme, konunun mahkemelere bile taşınmış olmasına rağmen içimdeki Bursaspor sevdası hiç eksilmedi. Bu çerçevede her fırsatta sevdiğim kulübüme gerek maddi gerekse manevi destekte bulunmaktan da hiç geri kalmadım. Yaşanan bir çok olumsuzluklarla bu defter bize kapattırılmak istense de her fırsatta ‘Bursaspor’un bana ihtiyacı olduğu sürece hep buradayım’ diyerek Bursaspor’a olan sevgimi sürekli dile getirdim.”

“İlk Genel Kurul’da adayım”

Ali Ay, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Geçmişte yaşananlara çok takılmadan, bugün gelinen süreç itibariyle özellikle son 2-3 aydır camiada ismim oldukça fazla dile getirilmeye başlandı. Öncelikle beni yeniden bu kutsal görev başında görmek isteyen tüm renktaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak Bursaspor Kulübü’nün başında şu an başkan ve yönetim kurulu bulunmakta. Mevcut yönetim kurulu varken bunları konuşmanın çok doğru olmadığı kanısında bulunmakta olup, kulübün telafisi olmayan bir kaosa sürüklenmesini de doğru bulmuyorum. Ancak süreçle alakalı olarak camianın çağrılarına karşılıksız kalmamak adına aldığım bir kararı da açıklama gereği duydum. ’Bursaspor Kulübü’nün yapılacak ilk genel kurulunda başka bir adayın çıkmaması halinde başkanlığa aday olacağım’ Bursaspor camiasına ve kamuoyuna saygıyla sunarım.”