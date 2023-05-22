Ali Babacan, danışmanının babasının cenazesi için Bursa'ya geldi
DEVA Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortaklarından Ali Babacan, danışmanı Vedat Yalgı'nın babası Enver Yalgı'nın cenazesine katılmak üzere Bursa Orhangazi'ye geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortaklarından Ali Babacan, danışmanı Vedat Yalgı’nın babası Enver Yalgı’nın cenazesine katılmak üzere Bursa Orhangazi’ye geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın danışmanlığını yapan Vedat Yalgı’nın babası Enver Yalgı pazar günü vefat etti. Orhangazi’ye gelen Babacan, Enver Yalgı’nın Gazi Orhanbey Camii’nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze töreni sonrasında Orhangazi’den ayrılan Ali Babacan, Yalgı ailesine de taziyelerini sundu.